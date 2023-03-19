82-летняя американка стала старейшей хоккеисткой в мире

82-летняя женщина из штата Вирджиния признана старейшей хоккеисткой в мире.

82-летняя женщина из штата Вирджиния признана старейшей хоккеисткой в мире.

Как передает Report, об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса.

Линда Синрод из Лортона, штат Вирджиния, увлеклась хоккеем в 35 лет. До этого она занималась фигурным катанием. Она впервые попробовала хоккей, когда каталась на льду замерзшего пруда, и игравшие там хоккеисты предложили ей взять клюшку.

Синрод так полюбила игру, что основала первую женскую хоккейную команду в Вашингтоне, округ Колумбия.

Она играла в течение 10 лет, а затем более чем на десятилетие покинула команду, после чего вернулась в хоккей.

"После выхода на пенсию я посмотрела, чем занимались мои старые подруги по команде, и вдруг обнаружила, что одна из них тренировала команду Prince William Wildcats. Поэтому в возрасте 67 лет я решила присоединиться к ним, - объясняет Синрод свое возвращение в хоккей.

Через 8 лет подруги по команде попросили ее покинуть "Wildcats" (ей было уже 75 лет). Однако, она не хотела бросать хоккей, и стала играть в женской лиге, которая устраивает игры два раза в год.