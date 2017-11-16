8 борцов Азербайджана примут участие в международном турнире "Аланы"

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана, которая примет участие в международном турнире по вольной борьбе "Аланы" в российском городе Владикавказ.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, на соревнования, которые стартуют 18 ноября, под руководством главного тренера Фирдовси Умудова и тренера Ровшана Гаджиева выступят 8 членов сборной. Это Афган Хашалов, Георгий Эдишерашвили (оба по 57 кг), Агагусейн Мустафаев (65 кг), Мухаммед Муслимов, Руслан Дибиргаджиев, (оба по 70 кг) Александр Гостиев (86 кг), Шариф Шарифов и Асланбек Алборов (оба по 97 кг).

Судья категории I-S Хиджран Шарифов со стороны Объединенного мира борьбы назначен судьей-инструктором и будет следить за ходом турнира. В судейском корпусе Азербайджан представит судья международной категории Заур Шарифов.

В первый день турнира, 18 ноября, будут разыграны медали в весовых категориях до 57, 65, 74 и 97 кг. Во второй день, 19 ноября, определятся победители и призеры в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг.