58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку

58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку

Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку. Наконец-то я смог приехать в этом году.

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