58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку

Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку. Наконец-то я смог приехать в этом году.
Об этом в интервью Report заявил президент Федерации стрельбы Перу, член Исполнительного комитета Международной федерации стрелкового спорта, стендовый стрелок Франсиско Бозо.
58-летний спортсмен, впервые принявший участие в летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году и завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году, тепло отозвался об Азербайджане.
Бозо, принявший участие в восьми олимпиадах, сказал, что люди здесь гостеприимные: "За свою жизнь я побывал во многих странах. Но я впервые приезжаю в вашу замечательную страну. Бакинский стрелковый центр, где мы сейчас находимся, идеален. У меня была возможность прогуляться по городу. Баку очень красивый и современный город. Ваша страна богата, а ваша культура еще богаче. Я должен особо отметить, что ваши люди гостеприимные. Они стараются помочь гостям во всех вопросах. Будь то водители такси, персонал отеля, волонтеры..."
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.