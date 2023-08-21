О нас

58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку

58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку. Наконец-то я смог приехать в этом году.
Индивидуальные
21 августа 2023 г. 20:05
58-летний олимпийский призер: Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку

Сожалею, что до этого мне не приходилось бывать в Баку. Наконец-то я смог приехать в этом году.

Об этом в интервью Report заявил президент Федерации стрельбы Перу, член Исполнительного комитета Международной федерации стрелкового спорта, стендовый стрелок Франсиско Бозо.

58-летний спортсмен, впервые принявший участие в летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году и завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году, тепло отозвался об Азербайджане.

Бозо, принявший участие в восьми олимпиадах, сказал, что люди здесь гостеприимные: "За свою жизнь я побывал во многих странах. Но я впервые приезжаю в вашу замечательную страну. Бакинский стрелковый центр, где мы сейчас находимся, идеален. У меня была возможность прогуляться по городу. Баку очень красивый и современный город. Ваша страна богата, а ваша культура еще богаче. Я должен особо отметить, что ваши люди гостеприимные. Они стараются помочь гостям во всех вопросах. Будь то водители такси, персонал отеля, волонтеры..."

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 58 yaşlı olimpiya mükafatçısı: “Təəssüf ki, bu vaxta kimi Bakıda olmamışdım”

Самое важное

На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов
На текущий ремонт в некоторых структурах в подчинении Министерства молодежи и спорта выделено 5,4 млн манатов
21 августа 2023 г. 19:20
Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились - КОММЕНТАРИЙ
Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились - КОММЕНТАРИЙ
21 августа 2023 г. 14:04
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
21 августа 2023 г. 13:36
Незаконные армянские формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана
Незаконные армянские формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана
21 августа 2023 г. 13:14
Состоялась встреча Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Сербии Милорадом Додиком
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Сербии Милорадом Додиком
20 августа 2023 г. 20:06
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
18 августа 2023 г. 16:42
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi