50-летняя спортсменка из Германии вошла в историю зимних Олимпийских игр

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн, принявшая участие в забеге на 3 000 метров в Пекине, повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах.

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн, принявшая участие в забеге на 3 000 метров в Пекине, повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах.

Как сообщает Report, для спортсменки, которой 22 февраля исполнится 50 лет, это восьмые Игры в карьере.

Она сравнялась по этому показателю с японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи. У него также восемь Олимпиад, на которых он выступил подряд с 1992 по 2018 год.

Кроме того, Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр. Она превзошла рекорд саночницы Анны Абернати с Американских Виргинских островов. В 2022 году она выступила на Олимпиаде в возрасте 48 лет.