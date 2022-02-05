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50-летняя спортсменка из Германии вошла в историю зимних Олимпийских игр

50-летняя спортсменка из Германии вошла в историю зимних Олимпийских игр Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн, принявшая участие в забеге на 3 000 метров в Пекине, повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах.
Индивидуальные
5 февраля 2022 г. 15:45
50-летняя спортсменка из Германии вошла в историю зимних Олимпийских игр

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн, принявшая участие в забеге на 3 000 метров в Пекине, повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах.

Как сообщает Report, для спортсменки, которой 22 февраля исполнится 50 лет, это восьмые Игры в карьере.

Она сравнялась по этому показателю с японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи. У него также восемь Олимпиад, на которых он выступил подряд с 1992 по 2018 год.

Кроме того, Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр. Она превзошла рекорд саночницы Анны Абернати с Американских Виргинских островов. В 2022 году она выступила на Олимпиаде в возрасте 48 лет.

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Версия на английском языке 50-year-old German athlete makes Winter Olympic history
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın 50 yaşlı idmançısı Qış Olimpiya Oyunlarının tarixinə düşüb

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