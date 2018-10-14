50 Cent посетит Дагестан для переговоров с Нурмагомедовым

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Американский рэпер Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, принял предложение российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, который пригласил его в Дагестан для обсуждения предложения о переходе из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Bellator.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 50 Cent сообщил на своей странице в Instagram.

"Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть". Нурмагомедов является новым лицом единоборств. Я собираюсь заключить с ним сделку", - заявил рэпер.

Победанад Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев в ММА, во всех он одержал победы. Уайт после боя с Макгрегором сообщил, что российский боец не будет лишен титула из-за инцидента, но ему грозит дисквалификация и штраф.