Мамедали Мехдиев впервые стал победителем турнира Большого шлема - ВИДЕО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехдиев стал победителем турнира Большого шлема в немецком Дюссельдорфе.

Как передает Report, 26-летний спортсмен, выступающий в весовой категории 90 кг, впервые в карьере завоевал золото престижного турнира.

В финале он победил японца Санширо Мураону.

***15:19

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Более 5 азербайджанских дзюдоистов выйдут на татами в последний день турнира Большого шлема в Дюссельдорфе.

Как передает Report, сегодня будут бороться тяжеловесы.

В категории 90 кг среди мужчин встретятся Мамедали Мехдиев с израильтянином Ли Кочманом в 1\32 финала, 100 кг - Зелим Котсоев с автрийцем Аароном Фара, Эльмар Гасымов с Томасом Брисено (Чили).

Отметим, что Азербайджан представлен на турнире Большого шлема 15 дзюдоистами. Среди них только Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль в категории 73 кг. В соревновании приняли участие 606 спортсменов из 93 стран.