4 азербайджанских спортсмена наказаны за применение допинга

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В отношении четырех азербайджанских спортсменов применены санкции за использование допинга.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на официальном сайте Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA). Отмечается, что борец Рухин Микаилов дисквалифицирован на 18 месяцев, бодибилдеры Адыль Рзаев, Фовги Эфендиев и Кянан Джалилов – на 48 месяцев.

Микаилов наказан за употребление или попытку употребления запрещенного вещества. В его организме был обнаружен фуросемид. В антидопинговых пробах, взятых у Рзаева, Эфендиева и Джалилова было подтверждено наличие запрещенных веществ.

Санкции в отношении чемпиона мира 2012 года среди юниоров по греко-римской борьбе, бронзового призера чемпионата Европы Р.Микаилова введены с 5 июля 2017 года и продлится до 5 января 2019 года. Рзаев и Эфендиев дисквалифицированы до 4 августа 2021 года, а Джалилов – до 4 октября 2021 года.