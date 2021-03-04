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39 человек были удостоены почетных званий

39 человек были удостоены почетных званий Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова
Индивидуальные
4 марта 2021 г. 13:32
39 человек были удостоены почетных званий
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Специалистам по физической подготовке, имеющим заслуги в развитии и пропаганде спорта были присвоены почетные звания по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова.

По ее словам, в список вошли имена 39 человек. Из них 19 удостоены звания "Почетный работник физической культуры и спорта", 14 - "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики", 4 - "Заслуженный мастер спорта", 2 - "Судья республиканской степени".

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