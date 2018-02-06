36 человек пострадали от вируса в олимпийской зоне в Пхёнчхане

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Тридцать шесть человек пострадали от вируса в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который примет XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на портал koreaboo.comi, за последние четыре дня несколько сотрудников службы безопасности, которые будут работать на Играх, обратились к врачу с жалобами на боли в животе. В общей сложности у 36 человек был диагностирован норовирус. Основной причиной массового недомогания сотрудников называется вирус, обнаруженный в питьевой воде.

Отметим, что Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.