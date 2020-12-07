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30-летний пилот впервые в карьере одержал победу на этапе "Формулы-1"

30-летний пилот впервые в карьере одержал победу на этапе "Формулы-1" Мексиканский пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Сахира.
Индивидуальные
7 декабря 2020 г. 01:56
30-летний пилот впервые в карьере одержал победу на этапе Формулы-1

Мексиканский пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Сахира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования проходили на автодроме в Сахире (Бахрейн).

Второе место занял француз Эстебан Окон из "Рено", третье - партнер Переса по команде канадец Лэнс Стролл.

На 14-м этапе Гран-при, прошедшем в Турции, британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в его карьере. Гран-при Сахира спортсмен пропустил из-за заражения коронавирусом, его заменил британец Джордж Рассел.

Отметим, что Пересу 30 лет, на его счету девять подиумов. Он стал вторым мексиканским гонщиком, которому удалось победить на Гран-при "Формулы-1", после Педро Родригеса. Также Перес провел больше всего гонок, прежде чем одержать победу (190). Ранее это достижение принадлежало австралийцу Марку Уэбберу, который провел 130 гонок до того, как выиграл Гран-при Германии 2009 года.

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