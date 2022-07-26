Дзюдоисты Азербайджана завоевали серебряные медали на EYOF

Азербайджанский дзюдоист Мурад Алиев завоевал серебряную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Азербайджанский дзюдоист Мурад Алиев завоевал серебряную медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Как сообщает Report, в весовой категории до 55 кг спортсмен встретился в финале с Давити Ломиташвили из Грузии. Алиев, проигравший сопернику, довольствовался вторым местом.

Дзюдоистка Кенуль Алиева, выступающая в категории до 48 кг, в решающем поединке уступила итальянке Иларии Финестроне и завоевала серебряную медаль.

Нурлан Керимли в весовой категории до 60 кг также занял 2-е место, уступив в финале нидерландцу Кокхему фан Хартену.