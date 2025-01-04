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29-летний боксер умер в больнице после нокаута

29-летний боксер умер в больнице после нокаута Боксер из Танзании Хассан Мгая ушел из жизни в возрасте 29 лет спустя несколько дней после того, как потерпел поражение в результате нокаута.
Индивидуальные
4 января 2025 г. 09:45
29-летний боксер умер в больнице после нокаута

Боксер из Танзании Хассан Мгая ушел из жизни в возрасте 29 лет спустя несколько дней после того, как потерпел поражение в результате нокаута.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета (WBC).

В ходе поединка в легком весе, состоявшегося 27 декабря в городе Дар-эс-Салам, Мгая потерпел поражение от своего соотечественника Пола Элиаса, отправившись в нокаут в пятом раунде.

После поражения нокаутом спортсмен оказался в больнице, где скончался спустя несколько дней.

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Версия на азербайджанском языке Nokaut sonrası xəstəxanaya yerləşdirilən boksçu vəfat edib

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