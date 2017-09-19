25 известных боксеров подтвердили участие в 55-й конвенции WBC в Баку - СПИСОК

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован список селебрити, подтвердивших участие в 55-й конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, 25 известных лиц мира бокса приняли приглашение и подтвердили участие в мероприятии в отеле Fairmont.

Это: Геннадий Головкин, Майрис Бриедис, Срисакет Сор Рунгвисаи, Кристина Хаммер, Икрам Керват, Фатума Зарика, Джон Фернандес, Насим Хамед, Амир Хан, Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Юрий Арбачаков, Хавьер Кастильехо, Виталий Кличко, Виктор Постол, Карлос Зарате, Гваделупе Пинтор, Эрик Моралес, Майкл Спинкс, Азума Нельсон, Нино Бенвенути, Пол Малиньяджи, Джо Кальзаге, Никки Адлер и Кэтрин Фири.

Отметим, что конвенция WBC состоится 1-6 октября.