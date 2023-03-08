21 спортсмен из Азербайджана примет участие в чемпионате Европы по муай-тай

13:35

Определились спортсмены Азербайджана, которые примут участие в чемпионате Европы по Муай-Тай, который стартует 20 марта в столице Турции Анкаре.

Как сообщили Report в Федерации, страну на соревнованиях будет представлять 21 спортсмен, в том числе одна девушка.

На чемпионат континента они отправятся под руководством главного тренера молодежной сборной Фахри Алиева, тренеров Мурсала Йекбашова и Гадира Талыбова.

На чемпионате Европы будут работать 3 судей из Азербайджана международного класса - Фарид Гараев, Гамида Халилова и Вугар Асадов

Отметим, что соревнование, которое продлится до 29 марта, носит лицензионный характер на III Европейские игры, которые в этом году пройдут в Польше.