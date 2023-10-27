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19 стран подтвердили участие в Чемпионате мира в Баку

19 стран подтвердили участие в Чемпионате мира в Баку Участие в 36-м Чемпионате мира среди военнослужащих в Баку подтвердили 19 стран.
Индивидуальные
27 октября 2023 г. 13:22
19 стран подтвердили участие в Чемпионате мира в Баку

Участие в 36-м Чемпионате мира среди военнослужащих в Баку подтвердили 19 стран.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции начальник спортивного центра Государственной пограничной службы ”Сярхядчи“ Эльшан Мирзоев.

Он сообщил, что подтверждено участие в чемпионате 259 спортсменов, в том числе 103 спортсменов по вольной борьбе и 156 по греко-римской борьбе: "Заявки на участие продолжают поступать. Ожидается участие около 400 человек".

Э.Мирзоев сказал, что точный состав сборной Азербайджана будет определен незадолго до соревнований.

С 27 ноября по 3 декабря в спортивном центре “Сярхядчи” под девизом “Дружба со спортом” пройдет 36-й Чемпионат мира среди военнослужащих при организационной поддержке Государственной пограничной службы, а также Министерства молодежи и спорта.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında 19 ölkə iştirakını təsdiqləyib

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