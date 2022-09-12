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19-летний Алькарас выиграл US Open

19-летний Алькарас выиграл US Open Испанец Карлос Алькарас в ночь на понедельник стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open) - заключительного в сезоне турнира Большого шлема.
Индивидуальные
12 сентября 2022 г. 08:42
19-летний Алькарас выиграл US Open

Испанец Карлос Алькарас в ночь на понедельник стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open) - заключительного в сезоне турнира Большого шлема.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в финале он обыграл норвежца Каспера Рууда, в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец сместит с первой строчки россиянина Даниила Медведева.

Финальный матч длился 3 часа 20 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 19-летнего Алькараса, посеянного на турнире под третьим номером. 23-летний Рууд имел пятый номер посева. Норвежец второй раз в сезоне вышел в финал турнира Большого шлема, ранее в решающем матче Открытого чемпионата Франции Рууд уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Победа в турнире позволит Алькарасу впервые стать первой ракеткой мира, в обновленном рейтинге ATP с первой позиции он сместит россиянина Даниила Медведева. Алькарас в возрасте 19 лет 4 месяцев станет самым молодым лидером мирового рейтинга в истории, испанец побьет рекорд Хьюитта (20 лет 9 месяцев). Рууд в обновленном рейтинге поднимется на второе место.

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