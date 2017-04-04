14 азербайджанских борцов примут участие в международном турнире в Болгарии

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по вольной, греко-римской и женской борьбе, которая примет участие в международном турнире, посвященном памяти Дана Колова и Николы Петрова и состоится 8 апреля в болгарском городе Русе.

Как сообщили Report в Федерации борцы Азербайджана, в турнире, который состоится в 55 раз, примут участие 14 спортсменов.

Среди женщин-борцов под руководством старшего тренера Семена Чтерева и тренера Ровшана Умудова в борьбу вступят Анжела Дороган (53 кг), Ирина Нетреба, Наталия Синишин (по 58 кг) и Элис Манолова (69 кг).

Борцы греко-римского стиля выступят под руководством старшего тренера Ильгара Абдулова. В состав входят Талех Мамедов, Керим Джафаров (по 58 кг), Кямран Мамедов (66 кг), Расул Чунаев и Гасан Алиев (по 71 кг).

Во встречах борцов-вольников проверят свои силы Махир Амирасланов (57 кг), Мухаммед Муслюмов, Гитиномагомед Гаджиев (по 65 кг), Руслан Дибиргаджиев (70 кг) и Нурмухаммед Гаджиев (97 кг). Команда выступит под руководством тренеров Садруддина Айгубова и Аскерхана Новрузова.

Среди контролеров встреч примет участие судья международной категории Абдул Нуриев.

Отметим, что в течение двухдневной программы турнира 8 апреля выступят борцы греко-римского стиля в весовой категории 59 кг, 71 кг, 80 кг, 96 кг, борцы-вольники в весовой категории 57 кг, 65 кг, 74 кг, 97 кг, женщины-борцы в весовой категории 48 кг, 55 кг, 60 кг, 69 кг. На следующий день выступят борцы греко-римского стиля в весовой категории 66 кг, 75 кг, 85 кг, 130 кг, борцы-вольники в весовой категории 61 кг, 70 кг, 86 кг, 125 кг, женщины-борцы в весовой категории 53 кг, 58 кг, 63 кг, 75 кг.