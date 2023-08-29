13 рекордов, установленных на чемпионате мира в Баку

53-й чемпионат мира по стрельбе, который проходит в Баку, еще запомнится установленными рекордами.

53-й чемпионат мира по стрельбе, который проходит в Баку, еще запомнится установленными рекордами.

Как сообщает Report, до 29 августа на мундиале было зафиксировано семь новых рекордов, а в шести видах - повтор абсолютного результата.

Так, китаец Ли Юехонг, завоевавший золотую медаль в скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин, установил исторический рекорд, точно выполнив 39 из 40 выстрелов.

В соревнованиях среди женщин по стрельбе с трех позиций на дистанции 50 метров команда США набрала 1774 очка и установила новый мировой рекорд. Североамериканцы улучшили предыдущий показатель на 19 очков.

В стрельбе по круговой системе женская сборная США также установила новый рекорд. Тройка Джоэл Остин Смит, Дания Джо Витси и Саманта Симонтон набрали 365 очков.

Представители США также установили рекорд в смешанном командном виде стрельбы по круговой системе. На квалификационном этапе пара Джоэл Остин Смит и Винсент Хэнкок добилась успеха, набрав 149 очков.

В смешанном командном первенстве на дистанции 50 метров рекорд побили швейцарцы. Пара Кьяра Леоне и Ян Локсбихлер набрала в общей сложности 1249,7 балла.

Одной из самых запоминающихся стрелков Бакинского мундиаля стала 19-летнияя китаянка Цюнью Жанг. Несмотря на свой юный возраст, участвуя во взрослых соревнованиях, спортсменка, выступившая в соревнованиях по стрельбе из трех позиций на дистанции 50 метров среди женщин, дважды добилась успеха и завоевала золотую медаль. Рекордсменка мира в классификационном раунде Ц.Жанг добилась этого и в финале.

Количество повторных рекордов еще больше. В соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета на 25 метров среди мужчин команда Китая установила окончательный рекорд, набрав 1756 очков.

В соревнованиях по стрельбе из пистолета на 25 метров среди женщин Дорен Веннекамп повторила рекорд, набрав 40 возможных очков.

60-летний Раймонд Дебеш, завоевавший золотую медаль в стрельбе на дистанции 300 метров, не только стал чемпионом мира в 3-й раз, но и повторил мировой рекорд, набрав максимальные 600 очков.

В стендовой стрельбе женская сборная Италии повторила мировой рекорд, набрав 354 очка.

В стрельбе по круговой системе у мужчин этого успеха добились 2 спортсмена. Представитель США Винсент Хэнкок и египтянин Азми Мехельба сумели набрать все 125 из возможных очков.

По данным Международной федерации стрелкового спорта, до сих пор ни на одном чемпионате мира по стрельбе не было зафиксировано такое количество рекордов.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в этом виде в мире с 2018 года. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.