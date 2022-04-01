100 маршалов Гран-при Азербайджана будут из числа иностранцев

Из 1400 маршалов Гран-при Азербайджана Формулы-1 сто будут иностранцами.

Из 1400 маршалов Гран-при Азербайджана Формулы-1 сто будут иностранцами.

Как сообщили Report в компании Операционной компании Бакинского городского кольца (BSH), об этом было заявлено на очередном заседании старших маршалов Бакинского клуба маршалов.

Члены клуба обсудили результаты прошлогодней гонки, план подготовки маршалов, а также изменения в регламенте сезона 2022 года Формулы-1. В мероприятии приняли участие около 100 маршалов.

Бакинский клуб маршалов функционирует с 2016 года. В этом году Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.