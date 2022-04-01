О нас
Аудио новости

100 маршалов Гран-при Азербайджана будут из числа иностранцев

100 маршалов Гран-при Азербайджана будут из числа иностранцев Из 1400 маршалов Гран-при Азербайджана Формулы-1 сто будут иностранцами.
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 11:22
100 маршалов Гран-при Азербайджана будут из числа иностранцев

Из 1400 маршалов Гран-при Азербайджана Формулы-1 сто будут иностранцами.

Как сообщили Report в компании Операционной компании Бакинского городского кольца (BSH), об этом было заявлено на очередном заседании старших маршалов Бакинского клуба маршалов.

Члены клуба обсудили результаты прошлогодней гонки, план подготовки маршалов, а также изменения в регламенте сезона 2022 года Формулы-1. В мероприятии приняли участие около 100 маршалов.
Бакинский клуб маршалов функционирует с 2016 года. В этом году Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qran-prisinin marşallarından 100-ü xaricilər olacaq

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi