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    10-летний пловец побил рекорд Майкла Фелпса

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Десятилетний пловец из США Кларк Кент Апуада побил рекорд локального чемпионата, который в 1995 году установил будущий 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. 

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, На Международном чемпионате Дальнего запада в Калифорнии Кент проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды. Рекорд Фелпса, который оставался за спортсменом 23 года, был почти на секунду больше. 

    Отметим, что американский спортсмен Майкл Фелпс завершил карьеру после Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

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