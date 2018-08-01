10-летний пловец побил рекорд Майкла Фелпса

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Десятилетний пловец из США Кларк Кент Апуада побил рекорд локального чемпионата, который в 1995 году установил будущий 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, На Международном чемпионате Дальнего запада в Калифорнии Кент проплыл 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды. Рекорд Фелпса, который оставался за спортсменом 23 года, был почти на секунду больше.

Отметим, что американский спортсмен Майкл Фелпс завершил карьеру после Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.