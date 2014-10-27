Забит Самедов: "Последний бой был тяжелым" – ВИДЕО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский боец K-1 Забит Самедов может провести свой очередной бой в декабре этого года в США. Как сообщает Report, помимо этого, З.Самедову поступили и другие предложения участвовать в боях. Среди них есть приглашение на пятый турнир "Global Fighting Championship" (GFC), который состоится в Дубаи в феврале-марте следующего года. Именно на данном турнире известный азербайджанский боец по прозвищу "Маугли" провел встречу с иранским спортсменом Джафаром Ахмедия и стал победителем. Бой состоялся 16 октября в Дубаи.

“Этот бой был тяжелым. Для сравнения, предыдущий бой я выиграл нокаутом всего за 10 секунд. А встреча с иранцем затянулась на 3 раунда и я выиграл благодаря преимуществу баллов. Одной из причин такого хода боя была моя неподготовленность, были некоторые травмы. Кроме этого, предложение боя поступило всего за две недели до его проведения. Это очень короткий срок для подготовки. Несмотря на это, победа - есть победа. Самое главное, после каждой победы мы в очередной раз возвышаем свой флаг, приносим радость своему народу и своим соотечественникам, приехавшим поддержать нас из Азербайджана и России", - сказал З.Самедов.

В настоящее время З.Самедов отдыхает, через две недели он приступит к тренировкам.

Отметим, что 30-летний спортсмен провел одну из самых ярких игр в мае 2013 года. В турнире "Легенда" он одержал победу над выдающимся марокканским кигбоксером Бадром Хари. Ранне, З.Самедов дважды встречался с этим спортсменом и проигрывал, но в этот раз завершил бой нокаутом. После встречи Б.Хари, известный под прозвищем "Плохой парень", отказался пожать руку З.Самедову. З.Самедов поднял на ринге азербайджанский флаг. На ринг также вышел чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюлоглу и поздравил спортсмена.