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ZTE выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем

ZTE выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под дисплеем Это ознаменует собой еще один важный этап в исследовании компанией полноэкранных смартфонов
ИКТ
17 августа 2020 г. 12:17

Китайская телекоммуникационная компания ZTE 1 сентября выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под экраном Axon 20 5G.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Компания ZTE выпустит [смартфон] ZTE Axon 20 5G в Китае 1 сентября 2020 года. Устройство станет первым в мире серийным 5G-смартфоном с камерой под дисплеем, что ознаменует собой еще один важный этап в исследовании компанией полноэкранных смартфонов", - отмечается в сообщении.

Компания пока не обнародовала характеристики нового смартфона. Однако, согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, аппарат имеет 6,92-дюймовый OLED-экран с разрешением 2 460 на 1 080 пикселей. Вес устройства составляет 198 грамм, толщина 7,9 мм.

Axon 20 5G оснащен 8-ядерным процессором, работающим на частоте 2,4 ГГц. Как пишут китайские СМИ, предположительно, это процессор Snapdragon 765G. Максимальная оперативная память составит 12 Гбайт, максимальный объем встроенной памяти - 256 Гбайт.

Расположенная под экраном фронтальная камера выполнена на основе 32-мегапиксельного сенсора. Основная камера выполнена из четырех датчиков - 64, 8, 2 и 2 мегапикселя. Емкость аккумулятора составляет 4 120 миллиампер/часов.

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