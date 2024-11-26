Zoom сообщила о перезапуске

Американская компания Zoom Communications, предоставляющая услуги удаленной видео-конференц-связи, объявила о перезапуске и теперь будет заниматься технологиями искусственного интеллекта.

Американская компания Zoom Communications, предоставляющая услуги удаленной видео-конференц-связи, объявила о перезапуске и теперь будет заниматься технологиями искусственного интеллекта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба организации.

"Zoom - это теперь намного больше, чем просто видеоконференции, хотя это по-прежнему приоритет. Мы в первую очередь ИИ-компания, предоставляющая современные гибридные рабочие решения, которые позволяют вам беспрепятственно взаимодействовать с другими пользователями", - говорится в заявлении.

В рамках ребрендинга сервис сменил прежнее название Zoom Video Communications на Zoom Communications.

Отметим, что Zoom основана в 2011 году, а ИИ-помощника впервые запустила в 2023 году. Тогда инструмент мог резюмировать обсуждения участников видеоконференции и отслеживать сообщения в чате.