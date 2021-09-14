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Zoom и Facebook запустят совместную интерактивную платформу

Zoom и Facebook запустят совместную интерактивную платформу Zoom Video Communications,запускает вместе с Facebook новую интерактивную платформу Whiteboard
ИКТ
14 сентября 2021 г. 10:42
Zoom и Facebook запустят совместную интерактивную платформу

Zoom Video Communications запускает вместе с Facebook новую интерактивную платформу Whiteboard.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Whiteboard станет виртуальным центром для асинхронной совместной работы в реальном времени. Платформу может использовать любое предприятие для создания, комментирования и обмена идеями с любого устройства даже в режиме офлайн.

Компания также отмечает, что это сотрудничество станет предпосылкой для внедрения нового приложения Horizon Workrooms с использованием виртуальной реальности в следующем году. Так Horizon Workrooms позволит людям собираться вместе в одной виртуальной комнате для встреч.

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Версия на английском языке Zoom, Facebook to launch joint interactive platform

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