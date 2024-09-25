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Зияфет Аскеров: Для безопасности киберпространства необходимо международное сотрудничество

Зияфет Аскеров: Для безопасности киберпространства необходимо международное сотрудничество Для стабильности и безопасности киберпространства необходимы солидарность между государствами и международное сотрудничество.
ИКТ
25 сентября 2024 г. 11:07
Зияфет Аскеров: Для безопасности киберпространства необходимо международное сотрудничество

Для стабильности и безопасности киберпространства необходимы солидарность между государствами и международное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на Международной конференции по кибердипломатии в Баку.

Он отметил о необходимости объединения официальных лиц и экспертов из разных стран для совместного нахождения путей решения.

"Уверен, что сегодняшние обсуждения в данном направлении внесут большой вклад в региональную и глобальную кибербезопасность", - добавил З.Аскеров.

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Версия на английском языке Ziyafat Asgarov: Int'l co-op necessary for cyberspace security
Версия на азербайджанском языке Ziyafət Əsgərov: “Kiberməkanın təhlükəsiz olması üçün beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac var”

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