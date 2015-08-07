​Журнал Forbes обнародовал рейтинг İT-миллиардеров

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Журнал Forbes обнародовал новый рейтинг "100 самых богатых İT-предпринимателей".

Как сообщает Report, основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 79,6 млрд. долларов вновь возглавляет список.

Второе место рейтинга занимает основатель компании Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценено в 50 млрд. долларов. На третьем месте - глава и основатель онлайн-магазина Amazon Джефф Безос (47,8 млрд. долларов), состояние которого выросло сразу на 13 млрд. долларов. Четвертая строчка досталась создателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием 41,2 млрд. долларов. За ним следуют основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, состояния которых оцениваются соответственно в 33,4 и 32,8 млрд. долларов.

Отметим, что 51 место в рейтинге заняли представители США. Также в список попали 33 IT-предпринимателя из Азии и 8 - из Европы. Согласно исследованию журнала, в сумме состояния сотни IT-предпринимателей мира составляют 842,9 млрд. долларов.