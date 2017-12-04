Завтра стартует выставка Bakutel 2017

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ С 5 по 8 декабря в Baku Expo Center пройдет 23-я Азербайджанская международная выставка и конференция "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel 2017), ознаменовав этим начало Недели высоких технологий. В этом году Bakutel ожидает свыше 192 компании из 20 стран мира.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал Эдвард Струн, региональный директор ITE Group - главного организатора мероприятия.

Среди участников компании Азербайджана, США, ОАЭ, Китая, Финляндии, Франции, Швеции, Нидерландов, Турции и других стран. 40% от общего количества участников составят постоянные экспоненты Bakutel. Ряды же новых компаний пополнили BMC Software, Hikvision, Qmatic, Nexus Telecom и пр.

Экспозиция выставки представит IT решения нового поколения, решения национального широкополосного Интернета, мобильные технологии 4-5G, услуги в сфере оптоволоконных технологий и облачных технологий.

Также в рамках Bakutel 2017 будут проходить встречи в формате B2B, где участники выставки и профессиональные посетители получат возможность провести двусторонние встречи. Помимо деловых встреч и переговоров, всех посетителей и участников выставки ждут сюрпризы, конкурсы и викторины.

Официальную поддержку выставке оказывает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, ITU - Международный союз электросвязи, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана. Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers.