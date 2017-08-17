Завершился первый этап проекта "Школа обучения" для проживающих в регионах страны молодых людей с ограниченными возможностями

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Завершился первый этап проекта "Школа обучения", осуществляемого оператором Nar в регионах страны совместно с "Академией успеха".

Как сообщает Report со ссылкой на Nar, занятия в рамках "Школы обучения", прошедшие в Загатале, проводились с участием опытных специалистов и профессионального психолога. Участники проекта посетили курсы по ремонту смартфонов, а также курсы обучения портных и поваров. Данный проект, являющийся первой подобной инициативой, осуществляемой в регионах страны, был реализован при поддержке органов местной исполнительной власти, а также регионального центра Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

"Школа обучения" – это проект, осуществляемый оператором Nar с целью обеспечения успешной интеграции молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общество. В рамках проекта 40 жителей из регионов страны в течение двух месяцев будут принимать участие в профессиональных тренингах по трем основным направлениям. Следующий этап проекта "Школа обучения" пройдет в Гёйгёльском районе в ближайшее время.

Напомним, что проект "Школа обучения" был запущен в Баку с участием 75-ти молодых людей с ограниченными возможностями общения. Основной целью данного проекта, осуществляемого совершенно безвозмездно по инициативе Nar, является повышение уровня знаний и навыков молодых людей с ограниченными физическими возможностями, оказание им помощи в развитии их будущей карьеры, а также предоставление моральной и психологической поддержки для более успешной интеграции в общество. Организаторы проекта продолжают следить за карьерным развитием выпускников "Школы обучения" и помогают им в трудоустройстве.

Уже более трех лет, как в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar предпринимает различные шаги, направленные на интеграцию в общество граждан Азербайджана с ограниченными физическими возможностями. Мобильный оператор стал настоящим примером для местной бизнес-среды, взяв на работу 11 человек с ограниченными возможностями общения, которые по сей день являются его сотрудниками. Оператор продолжит осуществление и развитие подобных социальных проектов и других похожих инициатив в будущем.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить, посетив интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6 000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.