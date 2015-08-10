​Завершился национальный отборочный тур очередного чемпионата по киберспорту

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Завершился национальный отборочный тур III сезона чемпионата по киберспорту MCS Open (Moscow Cyber Stadium Open). Общее количество заявок достигло 100.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство связи и высоких технологий, об этом заявил президент Федерации киберспорта Азербайджана Рамиль Алиев.

В национальном отборочном туре чемпионате по DOTA2 (5x5) выбрано 12 команд, по CS:GO (5x5) - 5 команд, по индивидуальным соревнованиям в HearthStone (1x1) - 12-18 участников.

Отметим, что финал турнира состоится в Москве на площадке Moscow Cyber Stadium. Для участия в финале участник должен одержать победу в национальном отборочном этапе (LAN) и завоевать путевку на международный региональный отборочный этап (онлайн) TOP4.