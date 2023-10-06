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В Баку завершился 74-й Международный астронавтический конгресс

В Баку завершился 74-й Международный астронавтический конгресс В Баку прошла церемония закрытия 74-го Международного Конгресса Астронавтики (IAC).
ИКТ
6 октября 2023 г. 17:57
В Баку завершился 74-й Международный астронавтический конгресс

В Баку состоялась церемония закрытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Как передает Report, выступивший на церемонии закрытия председатель правления Космического агентства (“Азеркосмос”) при министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов поблагодарил гостей и спонсоров.

Он отметил, что страны-участницы и космонавты, а также ученые оказали Конгрессу большую поддержку.

Далее состоялась церемония награждения. Сона Гулиева из Азербайджана стала одной из победительниц в номинации “Молодые пионеры”. Она также является ведущим специалистом “Азеркосмос” по географическим информационным системам.

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Версия на английском языке 74th International Astronautical Congress ends
Версия на азербайджанском языке 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresi başa çatıb

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