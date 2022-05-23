О нас

Завершается подготовка к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan

Завершается подготовка к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan Завершается подготовка к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет в нашей стране 26-29 мая.
ИКТ
23 мая 2022 г. 11:35
Завершается подготовка к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan

Завершается подготовка к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет в нашей стране 26-29 мая.

Как сообщает Report, в настоящее время на территории Baku Crystal Hall, где будет проходить фестиваль, идет процесс установки стендов компаний.

В рамках мер безопасности на территории находятся автомобили скорой медицинской помощи, вертолеты, а также противопожарное оборудование.

Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST проводится ежегодно с 2018 года при поддержке Министерства промышленности и технологий Турции и Фонда турецкой технологической команды (Т3), которым руководит Сельчук Байрактар.

Организаторами фестиваля TEКNOFEST Azerbaijan являются Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, Министерство промышленности и технологий Турции и Фонд турецкой технологической команды (Т3).

В целях организации мероприятия на высоком уровне в Министерстве цифрового развития и транспорта созданы Оргкомитет и рабочие группы, подготовлен план мероприятий, который в соответствии с решениями Кабинета министров направлен в соответствующие структуры для исполнения.

В общей сложности за 4 дня в фестивале ожидается участие более 200 тысяч посетителей (около 500 иностранцев из 33 стран).

По состоянию на 20 мая этого года зарегистрировано 45 682 посетителя, количество аккредитаций составляет 9 897.

Саммит предполагает участие стартаперов с потенциалом выхода на мировые рынки, местных и иностранных менторов, инвесторов из зарубежных стран и венчурных фондов.

Для участия в мероприятии обратились 287 стартапов из 32 стран мира (из них 101 - азербайджанский стартап). 50 стартапов прошли в финал, среди них 15 зарубежных (США, Аргентина, Эстония, Иордания, Египет, Пакистан, Турция) и 35 местных.

В рамках фестиваля пройдет хакатон "Умный Карабах".

Целью хакатона является создание решений "умный" город, село, домашнее хозяйство, транспорт и т. д. для освобожденных от оккупации территорий.

Для участия поступило 188 заявок. В финал прошли 85 участников из 21 азербайджанской и 10 турецких команд.

В рамках фестиваля 26 мая состоится встреча министров по ИКТ стран-членов Организации тюркских государств. Приглашенные страны: Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Венгрия. По итогам заседания генсек Организации подпишет протокол.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоPreparations for TEKNOFEST Azerbaijan Festival nearing completion 
Версия на азербайджанском языке Фото“TEKNOFEST Azərbaycan” Festivalına hazırlıq yekunlaşmaq üzrədir

Другие новости из категории

Стали известны характеристики секретного гаджета Google
Стали известны характеристики "секретного" гаджета Google
22 мая 2022 г. 15:42
Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон
Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон
22 мая 2022 г. 09:15
Сельджук Байрактар: Скоро мы приедем на TEKNOFEST Azerbaijan 
ВидеоСельджук Байрактар: Скоро мы приедем на TEKNOFEST Azerbaijan 
21 мая 2022 г. 22:30
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT
В Азербайджане будет проводиться профподготовка по IT
21 мая 2022 г. 16:15
Эксперт: Фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan можно считать историческим событием
Эксперт: Фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan можно считать историческим событием
21 мая 2022 г. 15:14
Шахин Алиев: Во время Отечественной войны информационная война против Азербайджана достигла пика
Шахин Алиев: Во время Отечественной войны информационная война против Азербайджана достигла пика
21 мая 2022 г. 13:23
Шахин Алиев: Мы проинформировали пользователей более 3,5 тыс. зараженных устройств
Шахин Алиев: Мы проинформировали пользователей более 3,5 тыс. зараженных устройств
21 мая 2022 г. 12:44
Начальник службы: 70% кибератак в Азербайджане – это фишинг
Начальник службы: 70% кибератак в Азербайджане – это фишинг
21 мая 2022 г. 11:50
Вице-президент НАНА: Поддержка президентов Турции и Азербайджана показывает важность TEKNOFEST
Вице-президент НАНА: Поддержка президентов Турции и Азербайджана показывает важность TEKNOFEST
20 мая 2022 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi