Завершается подготовка к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan

Завершается подготовка к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет в нашей стране 26-29 мая.

Завершается подготовка к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет в нашей стране 26-29 мая.

Как сообщает Report, в настоящее время на территории Baku Crystal Hall, где будет проходить фестиваль, идет процесс установки стендов компаний.

В рамках мер безопасности на территории находятся автомобили скорой медицинской помощи, вертолеты, а также противопожарное оборудование.

Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST проводится ежегодно с 2018 года при поддержке Министерства промышленности и технологий Турции и Фонда турецкой технологической команды (Т3), которым руководит Сельчук Байрактар.

Организаторами фестиваля TEКNOFEST Azerbaijan являются Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, Министерство промышленности и технологий Турции и Фонд турецкой технологической команды (Т3).

В целях организации мероприятия на высоком уровне в Министерстве цифрового развития и транспорта созданы Оргкомитет и рабочие группы, подготовлен план мероприятий, который в соответствии с решениями Кабинета министров направлен в соответствующие структуры для исполнения.

В общей сложности за 4 дня в фестивале ожидается участие более 200 тысяч посетителей (около 500 иностранцев из 33 стран).

По состоянию на 20 мая этого года зарегистрировано 45 682 посетителя, количество аккредитаций составляет 9 897.

Саммит предполагает участие стартаперов с потенциалом выхода на мировые рынки, местных и иностранных менторов, инвесторов из зарубежных стран и венчурных фондов.

Для участия в мероприятии обратились 287 стартапов из 32 стран мира (из них 101 - азербайджанский стартап). 50 стартапов прошли в финал, среди них 15 зарубежных (США, Аргентина, Эстония, Иордания, Египет, Пакистан, Турция) и 35 местных.

В рамках фестиваля пройдет хакатон "Умный Карабах".

Целью хакатона является создание решений "умный" город, село, домашнее хозяйство, транспорт и т. д. для освобожденных от оккупации территорий.

Для участия поступило 188 заявок. В финал прошли 85 участников из 21 азербайджанской и 10 турецких команд.

В рамках фестиваля 26 мая состоится встреча министров по ИКТ стран-членов Организации тюркских государств. Приглашенные страны: Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Венгрия. По итогам заседания генсек Организации подпишет протокол.