Запускается программа ​EU4Digital в Баку

Программа EU4Digital, финансируемая Европейским Союзом (ЕС), провела свое первое мероприятие в Баку при поддержке представительства ЕС в Азербайджане и министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, на мероприятии обсуждалась ситуация в цифровой сфере в Азербайджане, полученные достижения и будущая деятельность.

В мероприятии приняли участие советник представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти и заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По словам Симоны Гатти, сегодня они представляют финансируемую ЕС региональную программу для стран Восточного партнерства с бюджетом в 11 млн евро, которая будет способствовать положительному изменению работы государственных органов и жизни простых граждан и создаст основу для притока инвестиций, роста торговли и занятости.

Эльмир Велизаде подчеркнул, что развитие цифровой экономики является приоритетным вопросом для Азербайджана, в связи с чем была принята национальная стратегия на 2014-2020 годы: "Вот почему мы поддерживаем шаги, предпринятые в рамках программы EU4Digital".

Целью EU4Digital является распространение преимуществ единого цифрового рынка ЕС в странах Восточного партнерства. При поддержке ЕС в странах-членах развиваются цифровая экономика и общество, что означает экономический рост, рост количества рабочих мест, повышение уровня жизни граждан и поддержку бизнеса.