О нас

Запуск зонда Psyche к одноименному астероиду запланирован на 2023 год

Запуск зонда Psyche к одноименному астероиду запланирован на 2023 год Запуск миссии межпланетной автоматической станции Psyche ("Психея") к одноименному астероиду запланирован на октябрь 2023 года.
ИКТ
29 октября 2022 г. 02:52
Запуск зонда Psyche к одноименному астероиду запланирован на 2023 год

Запуск миссии межпланетной автоматической станции Psyche ("Психея") к одноименному астероиду запланирован на октябрь 2023 года.

Как передает Report, об этом заявило Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В пятницу управление приняло решение, что миссия Psyche будет продолжена, стартовое окно откроется 10 октября 2023 года", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

Первоначально старт миссии к Психее, расположенной в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, планировался на 2022 год.

Однако в июне директор Лаборатории реактивного движения NASA Лори Лешин сказала, что программное обеспечение, необходимое для благополучной отправки зонда к астероиду, не было достаточно протестировано, и специалисты не успеют провести все испытания к моменту запуска в текущем году. В итоге было решено провести расширенное независимое исследование возможности запуска зонда в 2023 или 2024 году.

По итогам исследования, специалисты пришли к выводу, что все трудности на пути к запуску могут быть преодолены к 2023 году.

В данный момент специалисты продолжают тестировать программное обеспечение для системы управления, навигации и контроля аппарата, а также рассматривают возможность отправить миссию зонда по исследованию систем двойных астероидов Janus, которую планировалось отправить вместе с Psyche на одной ракете Falcon 9 компании SpaceX.

По замыслу управления, зонд, стартовав в 2023 году, в 2026-м воспользуется гравитационными силами Марса, чтобы выйти на необходимую для сближения с астероидом орбиту. В 2029 году он выйдет на орбиту астероида и проведет на ней 21 месяц, где будет делать снимки поверхности небесного тела, изучать его строение, по данным ученых богатое никелем и железом, а также исследовать его магнитное поле.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Twitter начались сокращения после покупки компании Илоном Маском
В Twitter начались сокращения после покупки компании Илоном Маском
29 октября 2022 г. 01:27
Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере
Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере
28 октября 2022 г. 15:49
Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с кибератаками
Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с кибератаками
28 октября 2022 г. 12:21
SpaceX запустила ракету с 53 спутниками сети Starlink
SpaceX запустила ракету с 53 спутниками сети Starlink
28 октября 2022 г. 05:55
Азербайджан обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества со Всемирным банком
ФотоАзербайджан обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества со Всемирным банком
27 октября 2022 г. 13:28
Азербайджан и Казахстан проложат по дну Каспия волоконно-оптические линии связи
Азербайджан и Казахстан проложат по дну Каспия волоконно-оптические линии связи
27 октября 2022 г. 13:21
Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном
Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном
26 октября 2022 г. 22:22
Министерство: На одного абонента стационарного телефона тратится 3,69 манатов
Министерство: На одного абонента стационарного телефона тратится 3,69 манатов
26 октября 2022 г. 17:45
Тарифный совет принял решение в связи с интернет-услугами
Тарифный совет принял решение в связи с интернет-услугами
26 октября 2022 г. 17:40
В Азербайджане изменились тарифы на услуги стационарной телефонной связи
В Азербайджане изменились тарифы на услуги стационарной телефонной связи
26 октября 2022 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi