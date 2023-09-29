О нас

Запуск спутникового интернета Starlink в Азербайджане отложен до 2024 года

Запуск спутникового интернета Starlink в Азербайджане отложен до 2024 года Запуск спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX на территории Азербайджана отложен до 2024 года.
ИКТ
29 сентября 2023 г. 13:02
Запуск спутникового интернета Starlink в Азербайджане отложен до 2024 года

Запуск спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX на территории Азербайджана отложен до 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций.

Ранее компания заявляла, что спутниковый интернет Starlink будет доступен гражданам Азербайджана с IV квартала 2023 года (октябрь-декабрь).

Starlink пока не разглашает стоимость услуг и оборудования, однако установил сумму депозита. Так, желающие воспользоваться услугами спутникового интернета должны сделать предзаказ и оплатить сумму в 9 долларов США (15,3 маната). Если клиент передумает, SpaceX вернет эту сумму.

В компании отметили, что заказы будут выполняться по принципу "обратившийся первым обслуживается первым".

9 мая между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и SpaceX было подписано соглашение о запуске интернет-услуг Starlink в Азербайджане. Документ подписали председатель правления "Азеркосмоса" Самаддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Starlink” peyk xidmətlərinin Azərbaycanda aktivləşdirilməsi təxirə salınıb

Самое важное

На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 11:37
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi