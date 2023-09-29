Запуск спутникового интернета Starlink в Азербайджане отложен до 2024 года

Запуск спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX на территории Азербайджана отложен до 2024 года.

Запуск спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX на территории Азербайджана отложен до 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций.

Ранее компания заявляла, что спутниковый интернет Starlink будет доступен гражданам Азербайджана с IV квартала 2023 года (октябрь-декабрь).

Starlink пока не разглашает стоимость услуг и оборудования, однако установил сумму депозита. Так, желающие воспользоваться услугами спутникового интернета должны сделать предзаказ и оплатить сумму в 9 долларов США (15,3 маната). Если клиент передумает, SpaceX вернет эту сумму.

В компании отметили, что заказы будут выполняться по принципу "обратившийся первым обслуживается первым".

9 мая между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и SpaceX было подписано соглашение о запуске интернет-услуг Starlink в Азербайджане. Документ подписали председатель правления "Азеркосмоса" Самаддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).