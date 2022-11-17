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Запуск ровера ОАЭ к Луне запланирован на 28 ноября

Запуск ровера ОАЭ к Луне запланирован на 28 ноября Запуск ровера Объединенных Арабских Эмиратов "Рашид" к Луне запланирован на 28 ноября.
ИКТ
17 ноября 2022 г. 12:42
Запуск ровера ОАЭ к Луне запланирован на 28 ноября

Запуск ровера Объединенных Арабских Эмиратов "Рашид" к Луне запланирован на 28 ноября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила японская компания-разработчик спускаемого аппарата миссии ispace.

"Ispace объявляет, что дата запуска первой миссии программы по исследованию Луны "Hakuto-R" намечена на 28 ноября 2022 года", - говорится в сообщении на сайте компании.

Ровер планируется отправить к Луне с помощью ракеты носителя компании SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки, расположенной на мысе Канаверал в штате Флорида.

"Рашид" будет доставлен на лунную поверхность с помощью спускаемого аппарата "Hakuto-R" компании ispace. Прилунение аппарата намечено на конец апреля 2023 года. Местом посадки выбрана область "Озеро сновидений", расположенная в северо-восточной части видимой стороны Луны.

В случае успеха миссии ОАЭ станет четвертой (после США, России и Китая) страной, успешно осуществившей посадку ровера на поверхность Луны.

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