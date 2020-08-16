О нас
Report Georgia

Запуск ракеты Vega с малыми спутниками состоится в сентябре

Запуск ракеты Vega с малыми спутниками состоится в сентябре Ракета-носитель Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту будет запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане 1 сентября, а не 17 августа, как планировалось ранее.
ИКТ
16 августа 2020 г. 10:55
Запуск ракеты Vega с малыми спутниками состоится в сентябре

Ракета-носитель Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту будет запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане 1 сентября, а не 17 августа, как планировалось ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

"Следующей станет (ракета) Vega, 1 сентября. Это очень важный запуск, поскольку он должен подтвердить концепцию SSMS (отправки на орбиту малых космических аппаратов – ред.), так как на борту Vega будут находиться 53 спутника", - сообщил он после субботнего запуска ракеты Ariane 5 в интервью, опубликованном на странице компании в YouTube.

Изначально старт ракеты Vega должен был состояться 18 июня, однако из-за неблагоприятных погодных условий он несколько раз переносился. В начале месяца Arianespace сообщила, что запуск отложен до 17 августа.

Запуск Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту должен стать первым после вынужденного перерыва из-за эпидемии коронавирусной инфекции, распространение которой все еще продолжается во Французской Гвиане. Старт будет первым в рамках проекта SSMS, Arianespace планирует вывести на орбиту спутники 21 заказчика из 13 стран. Аппараты массой до 150 кг будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55

Последние новости

11:36
 В России коронавирусом за сутки заразились около 5000 человек В регионе
11:35
ФотоВ Гёйчае за сутки вырубили более 60 плодовых деревьев Происшествия
11:19
Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ Футбол
11:12
В Грузии выявили 15 новых случаев инфицирования COVID-19 В регионе
11:03
В Армении число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 41 тыс. В регионе
10:55
Запуск ракеты Vega с малыми спутниками состоится в сентябре ИКТ
10:40
В Шамкире сгорел легковой автомобиль Происшествия
10:03
Боец UFC Кормье объявил о завершении карьеры Индивидуальные
09:39
Армения нарушила перемирие 37 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:25
16 человек пострадали в результате урагана на юге Бразилии Другие страны
08:52
Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами ИКТ
08:42
Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом Другие страны
08:23
Появились новые подробности гибели Виктора Цоя Это интересно
07:53
ЛЕ: Сегодня определится первый финалист Футбол
07:28
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны Здоровье
Вся новостная лента