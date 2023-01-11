Запуск ракеты SpaceX со спутниками Starlink отменили из-за неполадок

Американская компания SpaceX вновь перенесла на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 51 мини-спутником для своей орбитальной интернет-сети Starlink.

Американская компания SpaceX вновь перенесла на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 51 мини-спутником для своей орбитальной интернет-сети Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба компании.

Изначально запуск с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) был запланирован на 9 января, однако тогда его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий. "Отказ от запуска сегодня Starlink из-за необходимости изучить данные по второй ступени ракеты", - указала компания в Twitter.

Отмечается, что SpaceX сможет предпринять следующую попытку старта в среду, в 19:48 по местному времени (04:48 по Баку 12 января).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/сек, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink.