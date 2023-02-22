Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля

Запуск космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен на утро 27 февраля. О

Запуск космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен на утро 27 февраля. О

Как передает Report, об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

"NASA объявило о переносе старта пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6 к Международной космической станции на 27 февраля. <…> Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA планируется 27 февраля в 09:45 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС - 28 февраля в 10:29 мск", - говорится в сообщении.

Экипаж Crew-6 состоит из космонавта Роскосмоса Андрея Федяева, астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях.