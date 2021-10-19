Запуск бесплатного Wi-Fi в бакинском метро нерентабелен

ЗАО "Бакинский метрополитен" не считает рентабельным обеспечение бесплатного Wi-Fi на станциях и в поездах.

ЗАО "Бакинский метрополитен" не считает рентабельным обеспечение бесплатного Wi-Fi на станциях и в поездах.

Об этом Report сообщил начальник службы информационно-коммуникационных технологий ведомства Гусейн Гулиев, комментируя вопрос отсутствия бесплатного Wi-Fi в бакинском метро.

"Этот вопрос пока не стоит на повестке дня. Создание такой сети требует инвестиций в несколько миллионов манатов. А для того, чтобы вложить эти инвестиции, у компаний должны быть какие-то интересы. Мобильные операторы уже заявили, что осуществляют деятельность для обеспечения качественной связи стандарта LTE или 4G на платформах и в поездах, и мы видим результаты этой работы. То есть доступен быстрый мобильный интернет на платформах метро и в поезда. По этой причине не представляется реальным то, что пассажиры будут смотреть 30-секундный рекламный ролик для подключения к бесплатному Wi-Fi. То есть невозможно покрыть расходы на бесплатную сеть Wi-Fi за счет просмотра рекламы", - отметил он.