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Запуск бесплатного Wi-Fi в бакинском метро нерентабелен  

Запуск бесплатного Wi-Fi в бакинском метро нерентабелен   ЗАО "Бакинский метрополитен" не считает рентабельным обеспечение бесплатного Wi-Fi на станциях и в поездах.
ИКТ
19 октября 2021 г. 15:58
Запуск бесплатного Wi-Fi в бакинском метро нерентабелен  

ЗАО "Бакинский метрополитен" не считает рентабельным обеспечение бесплатного Wi-Fi на станциях и в поездах.

Об этом Report сообщил начальник службы информационно-коммуникационных технологий ведомства Гусейн Гулиев, комментируя вопрос отсутствия бесплатного Wi-Fi в бакинском метро.

"Этот вопрос пока не стоит на повестке дня. Создание такой сети требует инвестиций в несколько миллионов манатов. А для того, чтобы вложить эти инвестиции, у компаний должны быть какие-то интересы. Мобильные операторы уже заявили, что осуществляют деятельность для обеспечения качественной связи стандарта LTE или 4G на платформах и в поездах, и мы видим результаты этой работы. То есть доступен быстрый мобильный интернет на платформах метро и в поезда. По этой причине не представляется реальным то, что пассажиры будут смотреть 30-секундный рекламный  ролик для подключения к бесплатному Wi-Fi. То есть невозможно покрыть расходы на бесплатную сеть Wi-Fi за счет просмотра рекламы", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda pulsuz "Wi-Fi"ın quraşdırılması rentabelli deyil?

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