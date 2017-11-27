Запущено мобильное приложение "Детская горячая линия"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Разработано специальное мобильное приложение услуги "Детская горячая линия", действующей при поддержке Azercell Telekom и организации Общественного объединения "Надежное будущее" и являющейся одним из проектов, направленных на заботу и благополучие детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, в состоявшейся в отеле Hyatt Regency церемонии презентации приняли участие заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев, руководитель ОО "Надежное будущее" Набиль Сеидов, представители НПО и СМИ.

Президент Azercell Вахид Мурсалиев отметил, что создание и распространение интернет-страниц и приложений для смартфонов с целью обеспечения здоровья, безопасности, защиты и образования детей с использованием информационных технологий является крайне важным, в следствии чего Azercell проявил инициативу при разработке такого приложения.

"В прошлом году при поддержке Azercell было разработано мобильное приложение услуги "Детская горячая линия" для устройств на системе Android. В течение одного года благодаря этому приложению мы наблюдали создание возможности для более близкого ознакомления с проблемами и психологическим состоянием детей. Теперь мобильное приложение "Детская горячая линия" доступна для устройств, работающих как на системе Andorid, так и на системе iOS. Сегодня, когда технологии превратились в неотъемлемую часть человеческой жизни, мы считаем необходимым доступность услуги "Детская горячая линия" в любой точке мира посредством мобильного приложения. Поддержка нашей компании в инициативе его создания и работы вызывает у нас чувство гордости. В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell и далее будет уделять внимание традиционным мероприятиям по защите прав детей и их счастливой жизни", - отметил президент компании.

Набиль Сеидов, презентуя на церемонии правила использования приложения, рассказал, что данное приложение благодаря таким разделам, как "Дневник моих переживаний", "Сбрось стресс", "Живой чат", "Советник" и нескольким другим, помогает получать информацию о трудностях, с которыми сталкиваются дети, на начальном этапе. При помощи расположенной в приложении навигации дети могут более удобным способом получать срочную безотлагательную помощь. Приложение предназначено не только для детей, которые столкнулись с физическим и психическим насилием и испытывают трудности в различных областях. С помощью приложения родители могут отслеживать развитие своих детей.

По завершении выступлений на мероприятии был продемонстрирован видеосюжет о работе услуги. В заключительной части церемонии состоялись музыкальные выступления с участием детей с ограниченными физическими возможностями, пользующихся услугой.

Для информации сообщим, что основная цель услуги "Детская горячая линия" заключается в оказании детям первой психологической помощи, эмоциональной поддержки, безотлагательной помощи, предоставлении советов для решения различных проблем, а также в направлении детей в реабилитационные центры и к другим службам.

Азербайджанская "Детская горячая линия" с 2010 года является полноправным членом глобальной сети "Международные детские горячие линии". Эта сеть включает в себя 178 служб детской горячей линии из 143 стран. Согласно отчету организации, ежегодно количество обращений в данные службы увеличивается в среднем на 5%.