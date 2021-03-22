Запущенный с Байконура южнокорейский спутник выведен на орбиту

Спутник дистанционного зондирования Земли был запущен с помощью ракеты "Союз-2.1а"

Южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1, запущенный в понедельник с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1а", успешно выведен на целевую орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter .

"После двух включений двигателя разгонного блока "Фрегат" южнокорейский аппарат дистанционного зондирования CAS500-1 штатно отделился на целевой орбите", - отмечается в сообщении.

Примерно с 12:35 до 12:37 (по бакинскому времени) ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 14:13 до 14:43 (по бакинскому времени) - второй.

Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран стартовала с космодрома Байконур в 10:07 (по бакинскому времени). Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутников отделился от третьей ступени ракеты. Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Как сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перенос был связан с проблемой с наземным оборудованием, которую позднее устранили.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту также были запущены японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Кроме того, с космодрома Байконур на орбиту отправились первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.