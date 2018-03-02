Запущен социальный проект "Во имя здоровья детей"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telekom и Республиканский лечебно-диагностический центр (RMDM) запустили совместный социальный проект по защите детского здоровья.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

С целью выявления гепатита В, С, С-реактивного белка и СПИДа, в рамках проекта, осуществляемого в мобильной клинике Azercell, профессиональный медперсонал RMDM взял анализы крови у детей, размещенных в Ассоциации "SOS Uşaq Kəndləri – Azərbaycan". Результаты обследования были представлены по мобильному телефону по сети Azercell Telekom родителям, а также директору предприятия. Данные были заархивированы компанией Azercell Telekom в условиях полной секретности на основе автоматизированной технологии. В дальнейшем планируется осуществление данного проекта в рамках более широких социальных групп.

Целью реализации пилотного проекта является оказание качественного медицинского обслуживания в сфере детского здоровья и защита детей путем обеспечения раннего обнаружения возможных заболеваний. Проведение социального проекта совместно с Республиканским лечебно-диагностическим центром обусловлено тем, что RMDM является первым и единственным медицинским учреждением в Баку, удостоенным специального золотого знака отличия после прохождения аккредитации JCI (Joint Commission International), отвечающим высшим международным стандартам медицины, и функционирование в составе данного центра лаборатории, получившей сертификат ISO15189 и оснащенной современными и лучшими автоматическими анализаторами.

Напомним, что большинство проектов, осуществленных ООО Azercell Telekom в течение 22-летней деятельности, направлены на обеспечение прав детей, их здоровья и благосостояния. Услуги и проекты компании "Детская горячая линия", "Детский параолимпийский комитет", "Мобильная зубная клиника", "Мобильная глазная клиника", "Универсальная защита", "Защита для Android", "Родительская защита" для безопасного использования сети интернет детьми, успешно осуществляются и сегодня.