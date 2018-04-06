Запущен первый в Азербайджане портал по реализации различных видов услуг в качестве подарка

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama, функционирующий при поддержке компании Azercell Telekom и PASHA Банка, продолжает реализовывать проекты, ориентированные на развитие предпринимательства в стране.

Как сообщает Report, запущен разработанный в Центре Barama стартап-проект "Happy Moments" – первый и единственный в стране портал продаж предлагаемых видов услуг.

"Happy Moments" является первым в Азербайджане порталом по организации продажи различных видов услуг в качестве подарка. Основная цель портала заключается в создании для людей возможности выбора эксклюзивных подарков без потери времени. Сайт https://happymoments.az организует онлайн-продажу посетителям различных видов услуг в качестве подарка.

Авторы идей и учредители стартапа Ульвия Акберова и Сулейман Багырлы, рассказав о портале, отметили, что портал "Happy Moments" уже охватывает все секторы обслуживания в Азербайджане, благодаря чему покупатели смогут найти оптимальный продукт в соответствующем секторе.

Для ускорения процедуры выбора портал предоставляет возможность выбора подарков по двум отдельным направлениям через меню "Подарки" и "Для кого". Каждое меню состоит из основных категорий и подкатегорий.

Меню "Подарки" включает такие основные категории по всем секторам обслуживания, как "Активный спорт", "Курсы и тренинги", "Развлечение", "Фотосессия и портреты", "Путешествия и туры", "Красота" и "Здоровье" и различные подкатегории.

Меню "Для кого", которое состоит из категорий "Для нее", "Для него", "Для детей", "Для пар" и "Для родителей", наряду с ускорением процесса выбора подарка, помогает клиентам выбрать эксклюзивный и креативный подарок.

Доставка приобретенных через портал видов услуг осуществляется в электронной форме или в специальной подарочной упаковке, в зависимости от пожеланий покупателя.

Другим преимуществом портала "Happy Moments" является наличие специальной "Подарочной карты Happy Moments", предлагаемой клиентам, которые затрудняются в выборе подарка. Приобретая подарочную карту на различную сумму, Вы создаете возможность свободного выбора для конкретного лица, кому намерены сделать подарок. Благодаря подарочной карте лицо, кому Вы намерены вручить подарок, сможет самостоятельно сделать выбор с учетом своих пожеланий.

Продажи через портал "Happy Moments", будучи в целом сектором розничных и корпоративных продаж, осуществляются по двум направлениям. Розничная продажа через портал осуществляется для каждого посетителя в онлайн-режиме, а корпоративные продажи конкретно для сотрудников компаний в офлайн-режиме, однако окончательный выбор "Подарочной карты Happy Moments", которую предпочитают в основном компании в качестве подарка, выполняется в онлайн-режиме лицами, принимающими подарок.

Напомним, что Центр Barama Azercell Telekom за 9 лет своей деятельности реализовал ряд успешных проектов. Так, центр приступил к реализации свыше 70 проектов, из них 40 проектов успешно завершены, а также созданы компании, самостоятельно функционирующие в настоящее время.