Запущен первый туркменский спутник связи

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Американская компания SpaceX в понедельник успешно запустила в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9 - первый туркменский спутник связи. Старт был осуществлен с базы ВВС США, расположенной рядом с космодромом на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как ожидается, спутник будет выведет на орбиту примерно через 30 минут после запуска. Он должен быть размещен в позиции 52 градуса восточной долготы, на расстоянии 35 786 км от поверхности Земли. Предполагаемый срок эксплуатации составляет около 15 лет.

Аппарат должен стать первым собственным спутником связи Туркмении. Сейчас страну обслуживает российский спутник "Ямал", принадлежащий компании "Газпром космические системы", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Пуск переносился несколько раз. Изначально он был запланирован на 21 марта, однако откладывался из-за технических проблем, которые не позволили провести испытания двигателей ракеты-носителя. В последний раз его планировали вывести на орбиту 30 марта, но старт вновь был перенесен.