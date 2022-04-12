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Запущен личный кабинет Asan Imza нового поколения

Запущен личный кабинет Asan Imza нового поколения В продолжение процесса цифровой трансформации и электронизации налоговых услуг, проводимого Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, на портале e-taxes.gov.az запущен личный кабинет Asan Imza нового поколения.
ИКТ
12 апреля 2022 г. 12:58
Запущен личный кабинет Asan Imza нового поколения

В продолжение процесса цифровой трансформации и электронизации налоговых услуг, проводимого Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, на портале e-taxes.gov.az запущен личный кабинет Asan Imza нового поколения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на налоговую службу.

Согласно сообщению, это сделано, чтобы поддержать инициативы правительства по цифровой трансформации, растущий интерес пользователей к услуге Asan Imza, обеспечить удаленный и удобный доступ к этой услуге для пользователей.

Платформа обеспечивает эффективное управление, улучшая прозрачность, электронную защиту (включая конфиденциальность) и электронную безопасность.

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