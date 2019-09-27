Запрет Google на использование сервиса Huawei не изменит работы смартфонов

В работе смартфонов китайской компании Huawei ничего не изменится в случае вступления запрета Google на использование сервисов китайской компании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.

"Влияние запрета Google было немного преувеличено в СМИ. Единственная разница, которую стоит ожидать, если запрет вступит в силу, что сервисы Google не будут предустановлены на наших смартфонах. Других изменений не произойдет. Мы не собираемся устраивать жесткую конкуренцию. Мы собираемся оставить пользователям выбор, и если пользователям понадобится что-то в смартфоне, то мы добавим это или найдем альтернативу", - сообщил Гонсало.

Он отметил, что в случае вступления запрета в силу пользователи смогут скачать приложения через AppGallery.

Напомним, что американская администрация обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.