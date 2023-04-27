Зампредседателя: Треть сотрудников "Азеркосмос" - женщины

В Космическом агентстве при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") женщины составляют 33% от общего числа сотрудников.

В Космическом агентстве при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") женщины составляют 33% от общего числа сотрудников.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления "Азеркосмос" Дунай Бадирханов на состоявшемся в Университете АДА мероприятии на тему "Женщины в космосе: вызовы и возможности".

Бадирханов отметил, что в агентстве в основном работают женщины, получившие образование по специальностям химия, физика, прикладная математика и инженерное дело.

"Профессионализм, проявленный женщинами в управлении спутниками и предоставлении спутниковых услуг, заслуживает высокой оценки. В настоящее время женщины работают в таких областях, как космический бизнес и стратегическое планирование, финансы, экономическое право, маркетинг", - сказал зампредседателя.