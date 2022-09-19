Зампред: В систему ASAN Bridge интегрированы 52 госучреждения

52 государственных учреждения интегрированы в ASAN Bridge - первую национальную систему обмена данными в Азербайджане.

52 государственных учреждения интегрированы в ASAN Bridge - первую национальную систему обмена данными в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) Джейхун Салманов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Через эту систему, которая была запущена в апреле 2021 года, было передано около 215 млн единиц данных. 156 млн из них приходятся на 2022 год", - сказал Салманов.

Отметим, что ASAN Bridge как интеграционный модуль Информационной системы электронного правительства обеспечивает координацию государственных информационных ресурсов и систем, а также стабильный и безопасный обмен данными между ними.