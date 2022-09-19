О нас

Зампред: В систему ASAN Bridge интегрированы 52 госучреждения

Зампред: В систему ASAN Bridge интегрированы 52 госучреждения 52 государственных учреждения интегрированы в ASAN Bridge - первую национальную систему обмена данными в Азербайджане.
ИКТ
19 сентября 2022 г. 13:18
Зампред: В систему ASAN Bridge интегрированы 52 госучреждения

52 государственных учреждения интегрированы в ASAN Bridge - первую национальную систему обмена данными в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) Джейхун Салманов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Через эту систему, которая была запущена в апреле 2021 года, было передано около 215 млн единиц данных. 156 млн из них приходятся на 2022 год", - сказал Салманов.

Отметим, что ASAN Bridge как интеграционный модуль Информационной системы электронного правительства обеспечивает координацию государственных информационных ресурсов и систем, а также стабильный и безопасный обмен данными между ними.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sədr müavini: "ASAN Bridge”ə 52 dövlət qurumu inteqrasiya olunub"

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi