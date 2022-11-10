Замминистра: Радиоканалы соседних стран вклиниваются в частоты местных каналов

В регионах Азербайджана наблюдаются вмешательства зарубежных радиоканалов в частоты местных каналов. Особенно это касается южного региона

В регионах Азербайджана наблюдаются вмешательства зарубежных радиоканалов в частоты местных каналов. Особенно это касается южного региона.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Техническое решение этой проблемы - увеличить количество наших радиопрограмм. Чем больше в Азербайджане радиопрограмм, тем меньше будет подобных вмешательств”, - отметил он.