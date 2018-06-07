Замминистра: Ведется работа по превращению Азербайджана в логистический центр региона

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 17-й Каспийской международной выставки "Транспорт, транзит и логистика" и 8-й Каспийской международной выставки "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт".

Как сообщает Report, выступая на пресс-конференции, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде сказал, что выставка имеет большое значение для страны.

Замминистра отметил, что выставки имеют значение для демонстрации осуществляемой в транспортном секторе деятельности на международной арене:

"Транспорт является одним из приоритетных направлений. Ведутся работы для восстановления транспортной инфраструктуры страны, превращения страны в логистический центр региона. Эти работы носят стратегический характер".

Велизаде подчеркнул значимость железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс для региона.

"Этот маршрут является самой короткой сухопутной дорогой для перевозок грузов и пассажиров. Это способствует развитию экономического потенциала Азербайджана. Проект Север-Юг охватывает большую территорию, Азербайджан играет важную роль в проекте", - сказал Велизаде.

Отметим, что с 11 по 13 июня в Баку Экспо Центре пройдет 17-я Каспийская международная выставка "Транспорт, транзит и логистика" TransCaspian/Translogistica 2018. Данная выставка является одним из ведущих транспортных событий Каспийского региона, демонстрирующее новинки и достижения предприятий отрасли, содержание которого, во многом предопределяет вектор будущего развития транспортного сектора. Выставка собирает на своей площадке ключевые государственные транспортные структуры, а также коммерческие организации в области железнодорожного сектора, морской индустрии, авиации, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.

Официальную поддержку выставке оказывает министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и TRACECA. Организатором мероприятия выступает компания Iteca Caspian и её британский партнёр ITE Group.

Компании из Азербайджана, Австрии, Греции, Литвы, России, Республики Беларусь, Туркменистана, Турции, Украины и многих других стран представят широкий спектр продукции и услуг транспортной сферы: грузоперевозки, производство локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, ремонт подвижного состава, комплектующие детали для железнодорожного транспорта, судостроение и судоремонт, портовые услуги, комплектующие и запасные части для коммерческого транспорта и другие направления. Впервые на выставке примет участие Туркменбашинский международный морской порт.

В выставке наряду с коммерческими компаниями будут участвовать и государственные транспортные структуры, такие как Азербайджанские железные дороги, Бакинский международный морской торговый порт, Азербайджанское каспийское морское пароходство, Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий. В рамках деловой программы выставки будут проведены двусторонние встречи между участниками и крупными местными компаниями.

На одной площадке с TransCaspian/Translogistica пройдут: 8-я Каспийская Международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" Road&Traffic 2018 и 5-я Юбилейная каспийская международная выставка "Катера и яхты" CIBS 2018.

Выставка TransCaspian/Translogistica предоставляет возможность встретиться с руководителями и специалистами транспортных структур, продемонстрировать развитие транспортных технологий, а также ознакомиться с перспективными государственными инфраструктурными проектами и найти новые каналы сбыта продукции.